Глава ФРГ Ангела Меркель привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca

Немецкий лидер Ангела Меркель сделала первую прививку против коронавируса лекарством AstraZeneca. Об этом в своих социальных сетях в «Twitter» написал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Сообщается, что на фотографии демонстрируется приложение. В посте «Twitter» показан сертификат и формуляр о вакцинации.

Сама канцлер ФРГ признается, что рада тому, что привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Сегодня она сделала первый укол.

Помимо этого Меркель поблагодарила всех тех, кто принимает непосредственное участие в массовой вакцинации. Политик назвала прививку ключом к победе над пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге горожане начали беспокоиться после новостей о том, что в Северной столице есть случаи смерти от COVID-19 после вакцинации. Депутаты просят не бить тревогу – каждый случай предстоит рассмотреть отдельно. Кроме того, первая вакцина не гарантирует формирования иммунитета.