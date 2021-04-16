Депутаты просят не бить панику из-за новостей об умерших после прививки петербуржцах

В Петербурге горожане начали беспокоиться после новостей о том, что в Северной столице есть случаи смерти от COVID-19 после вакцинации. Депутаты просят не бить тревогу – каждый случай предстоит рассмотреть отдельно. Кроме того, первая вакцина не гарантирует формирования иммунитета.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге есть единичные случаи смерти людей от коронавируса после того, как они были вакцинированы первым компонентом прививки.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подчеркивал, что смертельные случаи не связаны с вакцинацией.

«Сначала нужно получить все данные. Это ажиотаж. Мы знаем, что при прививке вакциной AstraZeneca у пациентов развиваются осложнения, есть риск тромбоза. У наших препаратов такого нет. Заболеть человек может в перерывах между двумя этапами вакцины. Наш коллега, депутат Амосов заболел, не дойдя до второго этапа прививки. Для создания полноценного иммунитета человек должен получить две прививки», — заметил в разговоре с Gazeta.SPb депутат и заместитель председателя комиссии по соцполитике и здравоохранению ЗакСа Александр Егоров.

Он также напомнил, что проблемы со здоровьем у человека могут возникнуть на фоне обострения хронических заболеваний.

Известно также, что несколько человек были доставлены в госпиталь для ветеранов войн после того, как получили первую прививку. Начальник госпиталя Максим Кабанов уточнял, что госпитализация была недолгой и требовались скорее для психологического успокоения пациентов.