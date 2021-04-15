В Петербурге несколько вакцинированных против ковид-19 умерли

В Петербурге в ковидные стационары доставили несколько жителей, которые были привиты против коронавируса, плюс ко всему есть те, кто умер. Об этом сообщает «Фонтанка».

Однако, власти города никак не соотносят смерти с вакцинацией.

Начальник городского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов отметил, что госпитализации, о которых идет речь, были очень недолгими и требовались скорее для психологического успокоения пациентов.

Помимо этого председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец признался, что среди тех, кто сделал прививку против коронавируса, есть и погибшие. При этом Лисовец уверен, что это не стоит соотносить с прививкой.

Потому как у тех, кто вакцинировался и смертельно заболел еще не успел сформироваться иммунитет, так как они не завершили цикл, то есть не сделали второй укол.

Также чиновник подчеркнул, что случаи, когда пациент вакцинировался и скончался — единичны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга не смогут самостоятельно оценить свой иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». В городе не продаются тест-системы.