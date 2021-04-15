Петербуржцы не смогут самостоятельно оценить иммунитет от вакцины «ЭпиВакКорона»

Петербуржцы не смогут самостоятельно оценить иммунитет от вакцины &#171;ЭпиВакКорона&#187;
ЭпиВакКорона — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Жители Петербурга не смогут самостоятельно оценить свой иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». В городе не продаются тест-системы.

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила на пресс-конференции 15 апреля, что сейчас тест-системы, которые позволяют оценить иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной», есть в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге. Однако в гражданском обороте таких тест-систем пока нет.

На сегодняшний день вакциной «ЭпиВакКорона» привились полторы тысячи петербуржцев. Полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 330 тысяч горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный рассчитывает привить более миллиона жителей Петербурга к началу третьей волны COVID.

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