Смольный рассчитывает привить более миллиона жителей Петербурга к началу третьей волны COVID

Смольный рассчитывает привить более миллиона жителей Петербурга к началу третьей волны COVID
Ожидается, что третья волна коронавируса наступит ближе к лету. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что третьей волны коронавируса, скорее всего, избежать не получится.

Чиновник заявил на пресс-конференции ТАСС, что если новый подъем заболеваемости все же произойдет, то к ее началу уже должны быть привиты примерно 1,2 млн человек, то есть 23% жителей города. Ожидается, что третья волна коронавируса наступит ближе к лету.

По словам Лисовца, маломобильный граждан могут начать прививать от ковида уже на следующей неделе. Сейчас власти согласуют эту процедуру с Роспотребнадзором.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу. Есть также случаи, когда петербуржцы умирали от коронавируса после прививки, но они связаны с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после второго укола.

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