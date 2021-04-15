В Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу

Речь идет о пациентах, которых вакцинировали «ЭпиВакКороной» и «Спутником V».

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал, что в городе зафиксировано несколько случаев, когда после вакцинации от коронавируса пациенты нуждались в госпитализации. Об этом 15 апреля сообщает «Фонтанка».

Он отметил, что после «ЭпиВакКороны» был единичный случай, еще несколько – после «Спутника V». Госпитализация, уверяет Кабанов, была краткосрочной. Есть также случаи, когда петербуржцы умирали от коронавируса после прививки, но они связаны с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после второго укола.

«После завершенной иммунизации, через 21 день после введения второго компонента, в петербургские госпитали не госпитализировался ни один пациент с тяжелой формой. И ни один из них не скончался»,

— заявил Лисовец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении.