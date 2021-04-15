В Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу

В Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу
Эффективность вакцины "Спутник V" оценивается в 95%. Фото: pixabay

Речь идет о пациентах, которых вакцинировали «ЭпиВакКороной» и «Спутником V».

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал, что в городе зафиксировано несколько случаев, когда после вакцинации от коронавируса пациенты нуждались в госпитализации. Об этом 15 апреля сообщает «Фонтанка».

Он отметил, что после «ЭпиВакКороны» был единичный случай, еще несколько – после «Спутника V». Госпитализация, уверяет Кабанов, была краткосрочной. Есть также случаи, когда петербуржцы умирали от коронавируса после прививки, но они связаны с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после второго укола.

«После завершенной иммунизации, через 21 день после введения второго компонента, в петербургские госпитали не госпитализировался ни один пациент с тяжелой формой. И ни один из них не скончался»,

— заявил Лисовец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении.

«Спутника V» вакцинация госпитализация новости СПб эпиваккорона


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее ...
Навигация по рекам и каналам открылась в Петербурге
На Манежной площади посадили 11 кленов в преддверии Всемирного дня цирка
Осторожно, ремонт: актуальные ограничения движения на дорогах Петербурга
Город купит более 260 квартир для сирот и льготников
Беглов поручил подготовить пляжи Петербурга к летнему сезону
Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге
Депутат Максим Резник пробыл в здании СК примерно час