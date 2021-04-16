Тима Белорусский приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках

Певец признал свою вину и получил то наказание, о котором просило гособвинение.

Певец Тима Белорусский приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь.

Такое же наказание получил второй обвиняемый – Антон Кривецкий. Обоих обвиняли в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ без цели сбыта. Известно, что молодых людей задержали в одном из игровых клубов Минска, во время обыска у них обнаружили запрещенные вещества. Оба признали свою вину.

Ограничение свободы предполагает ряд обязанностей, которые должны соблюдать Белорусских и Кривецкий. Теперь им нельзя покидать дом по вечерам, пить спиртное, ездить по стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках: ему грозит тюремный срок.