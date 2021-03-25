Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках: ему грозит тюремный срок

Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках: ему грозит тюремный срок
Тима Белорусских. Фото: vk.com/belorusskih

Артиста могут посадить на срок до пяти лет.

Музыкант Тима Белорусских признал свою вину в деле об обороте наркотиков. Его уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщили в белорусской прокуратуре.

Известно, что артиста задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При себе у Белорусских было наркотическое средство, сам он находился в состоянии наркотического опьянения. По предварительным данным, он приобрел запрещенные вещества в интернете. Также по делу проходит друг музыканта.

Напоминаем, что Белорусских грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тима Белорусских опроверг информацию о своем задержании с наркотиками.

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