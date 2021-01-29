Тима Белорусских опроверг информацию о своем задержании с наркотиками

Тима Белорусских опроверг информацию о своем задержании с наркотиками
Тима Белорусских. Фото: vk.com/belorusskih

Белорусский рэпер Тима Белорусских опроверг информацию о своем задержании с двумя килограммами наркотиков.

Он заявил, что не находится под домашним арестом, и призвал не верить сообщениям о нем.

«Не знаю, что вы там прочитали — расходимся», — заявил он на своей странице в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что 10 января рэпера задержали дома, где якобы нашли два килограмма гашиша, сообщалось, что 12 января его арестовали и поместили под домашний арест.

В отношении музыканты возбудили уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта, мера пресечения – залог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.

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