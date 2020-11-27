В Петербурге задержали дилеров, продававших наркотики в интернете

В Петербурге задержали дилеров, продававших наркотики в интернете
Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления. Фото: Baltphoto

Запрещенные вещества сбывали посредством закладок.

В Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

На данный момент нашли организатора группы, женщину-оператора и четверых закладчиков. В квартире на Парашютной улице, которую использовали как склад, обнаружили наркотики, упаковочные материалы, телефоны, свертки.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают других участников группы. Четверых подозреваемых заключили под стражу, двоих задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Ветеранов задержали наркоторговца, находившегося в федеральном розыске.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание закладки наркотики полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти задержали мошенников, которые рассылают лжепослания
Песков объяснил, почему Путин не носит маску
Setl Group сдал седьмую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое ...
В России ввели единый телефонный номер по коронавирусу
В Петербурге резко вырос спрос на новые автомобили
Выручка петербургских театров упала на 60%
В Петербурге задержали дилеров, продававших наркотики в интернете
Россиянам рассказал, что делать с найденными на улице деньгами