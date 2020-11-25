На проспекте Ветеранов задержали наркоторговца, находившегося в федеральном розыске

На проспекте Ветеранов задержали наркоторговца, находившегося в федеральном розыске
Нарушителя передадут инициаторам розыска. Фото: pixabay

Около трех часов ночи 25 ноября на проспекте Ветеранов в Кировском районе Северной столицы росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске.

Стражи порядка патрулировали территорию, когда заметили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали, поскольку появление в общественных местах в нетрезвом виде является административным правонарушением. При проверке документов выяснилось, что гражданин скрывается от органов следствия.

Мужчина является фигурантом дела о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ). В связи с этим наряд вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам 8 отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе мужчина, поссорившись с прохожими, вознамерился решить конфликт с помощью мачете.

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