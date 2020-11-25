В центре Петербурга мужчина попытался решить конфликт с помощью мачете

В центре Петербурга мужчина попытался решить конфликт с помощью мачете
Задержанного передали сотрудникам 76 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Фото: pixabay

Около восьми вечера 24 ноября в Транспортном переулке сотрудникам Росгвардии пришлось задерживать мужчину с мачете.

Как информирует пресс-служба вневедомственной охраны, в Транспортном переулке Центрального района Петербурга мужчина повздорил с группой прохожих. В ходе разгоревшегося конфликта, гражданин внезапно достал мачете, продолжая выяснять отношения с оппонентами.

Очевидцы, заметившие это, сразу же обратились в правоохранительные органы, после чего к месту происшествия оперативно направили наряд росгвардейцев. К счастью, стражи порядка прибыли вовремя, успев предотвратить возможные серьезные последствия драки. Мужчину с ножом задержали, мачете с лезвием, длиной более 20 см, изъято.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице предъявили обвинение жителю Колпино, который удерживал в заложниках шестерых детей.

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