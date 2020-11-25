Взявшему в заложники шестерых детей в Колпино предъявлено обвинение

Взявшему в заложники шестерых детей в Колпино предъявлено обвинение
Место происшествия. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего мужчины, удерживающего в заложниках шестерых детей.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, в доме на Пролетарской улице. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы (п.п. «г, д» ч.2 ст. 127 УК РФ). Судебно-психиатрическая экспертиза установит вменяемость жителя.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Колпино мужчина держал шестерых детей в заложниках в квартире из-за ссоры с женой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование. На месте происшествия работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о состоянии детей, взятых в заложники отцом в Колпино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колпино новости спб СУ СК РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦИК рекомендовала избрать Наталью Чечину главой горизбиркома Петербурга
«Привитие вредной привычки»: Макаров выступил против кальянных
Смольный разрешит работать общепиту ТЦ при особых условиях, но бизнес ...
Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» перенесли на 26 и 27 ноября
В Ленобласти обрабатывают автобусные парки горячим туманом от Covid-19
Петербургские депутаты обсудили проект закона о кальянных
Праздник ушел в онлайн: туристы в Петербурге останутся без Нового года
В России могут запретить продажу алкоголя 1 и 2 января