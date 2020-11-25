Стало известно состояние детей, взятых в заложники отцом в Колпино

В Колпино 24 ноября мужчина заперся в квартире и взял в заложники шестерых детей. Спустя пять часов он сдался и отпустил несовершеннолетних. Стали известны травмы, которые он причинил несовершеннолетним.

Инцидент произошел в доме № 73 на Пролетарской. В 12:12 в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что ее пьяный муж выпил антидепрессанты, обозлился и выгнал ее из дома. При этом в квартире осталось шестеро детей (четверо от предыдущего брака заявительницы и двое общих). Горе-отец угрожал малышам убийством топором и ножом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, освобожденных детей доставили в больницу. У одного из них — 10-летнего мальчика, диагностировали ссадины, а на шее виднелся след от лезвия ножа, который отец приставлял к горлу. 9-летний мальчик попал в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа, гематомой на верхней губе и ссадинами. Травмы он получил, когда отец избил его и вытаскивал из окна, угрожая убить топором.

Самого старшего ребенка также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – у 15-летнего мальчика ОРВИ и фарингит. Шестилетний мальчик с анемией в состоянии средней степени тяжести был помещен в инфекционное отделение. Его пятилетний брат, так же был госпитализирован в «инфекционку». Самый младший, трехлетний мальчик, сейчас находится в реанимации.

Напомним, в Колпино мужчина держал шестерых детей в заложниках в квартире из-за ссоры с женой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование. На месте происшествия работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взявшего в заложники шестерых детей в Колпино уговорил сдаться районный прокурор.