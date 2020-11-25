Взявшего в заложники шестерых детей в Колпино уговорил сдаться районный прокурор

Взявший в заложники шестерых детей в Колпино сдался после уговоров прокурора Колпинского района Игоря Ивкина. Горе-отец пойдет под суд, детей отправили в больницу для оказания психологической помощи.

Главный прокурор Петербурга Сергей Литвиненко был в курсе событий каждую минуту. Он заявил, что гордится своим подчиненным. По словам Литвиненко, на чаше весов были жизни шестерых детей, поэтому Ивкин быстро принял решение пойти на переговоры лично.

Как сообщил ТАСС, чуть позже Ивкин признался, что не боялся за свою жизнь, поскольку на это просто не было времени – нужно было спасать детей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников».

Напомним, в Колпино во вторник, 24 ноября, мужчина держал шестерых детей в заложниках в квартире из-за ссоры с женой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование. На месте происшествия работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать взятых в заложники детей в Колпино рассказала, что муж избивал ее. Женщина намерена вернуться обратно в Архангельск.