Мать взятых в заложники детей в Колпино рассказала, что муж избивал ее

Мать шестерых детей, которых ее муж взял в заложники и удерживал в квартире одного из домов в Колпино, рассказала, что он ранее избивал ее и угрожал.

«Первый раз поднял руку еще в Архангельске, он начал меня колотить месяц назад. так сильно он меня не бил. он пил как потерял работу, много. мальчишки сейчас в больнице, без травм не обошлось.<…> Угрожал и бил. Сильно бил. И ребра были сломаны, и нос — было все. Я просто боялась», — рассказала она в разговоре с корреспондентом «Известий».

Женщина также рассказала, что намерена вернуться обратно в Архангельск.

Напомним, в Колпино во вторник, 24 ноября, мужчина держал шестерых детей в заложниках в квартире из-за ссоры с женой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование. На месте происшествия работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у детей выявлены признаки ОРВИ, их направят на дополнительное обследование. У остальных четырех мальчиков — зафиксированы ссадины. Они останутся в отделении Детской городской больницы №22.