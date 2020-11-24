У детей, которые были в заложниках в Колпино, выявлены ссадины и признаки ОРВИ

У детей, которые были в заложниках в Колпино, выявлены ссадины и признаки ОРВИ
Детей обследовали после происшествия. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Северной столице во вторник, 24 ноября, мужчина держал шестерых детей в заложниках в одной из квартир в Колпинском районе из-за ссоры с женой. После того, как нарушитель сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, у детей выявлены признаки ОРВИ, их направят на дополнительное обследование. У остальных четырех мальчиков — зафиксированы ссадины. Они останутся в отделении Детской городской больницы №22.

Напомним, что в заложниках дети пробыли около 4 часов. Спасти их удалось только после того, как мужчина сам сдался полиции и вышел из квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении мужчины, который держал шестерых детей в заложниках, возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый дает показания в полиции.

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