В Петербурге возбуждено уголовное дело после захвата детей в заложники

В Северной столицы правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в захвате своих детей в заложники.

Как сообщает Главное следственное управление по Санкт-Петербургу, во вторник, 24 ноября, следователи возбудили дело по статье о незаконном лишении свободы.

Напомним, что мужчина после ссоры со своей женой закрылся дома с детьми. Он взял их в заложники и требовал встречи с супругой. После нескольких часов нарушитель самостоятельно сдался полиции. Шестеро детей мужчины от разных браков не пострадали. Их отправили в больницу для обследования.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург», представитель ведомства заявила, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ — «незаконное удержание детей в квартире».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино мужчина, захвативший детей, сдался полиции.