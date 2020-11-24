В Петербурге возбуждено уголовное дело после захвата детей в заложники

В Петербурге возбуждено уголовное дело после захвата детей в заложники
Следствие возбудило уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Северной столицы правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в захвате своих детей в заложники.

Как сообщает Главное следственное управление по Санкт-Петербургу, во вторник, 24 ноября, следователи возбудили дело по статье о незаконном лишении свободы.

Напомним, что мужчина после ссоры со своей женой закрылся дома с детьми. Он взял их в заложники и требовал встречи с супругой. После нескольких часов нарушитель самостоятельно сдался полиции. Шестеро детей мужчины от разных браков не пострадали. Их отправили в больницу для обследования.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург», представитель ведомства заявила, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ — «незаконное удержание детей в квартире».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино мужчина, захвативший детей, сдался полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети захват заложников Колпинский район новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге возбуждено уголовное дело после захвата детей в заложники
Ученые обнаружили популярный напиток, чрезвычайно полезный для мозга
В Петербурге более 100 тыс. организаций получили QR-коды о безопасной ...
В Петербурге разработали рекомендации по благоустройству города
В Колпино мужчина, захвативший шестерых детей, сдался полиции
Кошке жительницы Мурино, которая боролась за своих животных с ...
Жилье в новостройках Петербурга в октябре рекордно подорожало
В Петербурге тесты на Covid-19 за полгода подорожали на 20%