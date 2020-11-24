В Колпино мужчина, захвативший шестерых детей, сдался полиции

В Северной столицы 38-летний мужчина, захвативший шестерых детей в заложники в одной из квартир на Пролетарской улице, вышел из дома и сдался полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что мужчина самостоятельно открыл дверь и вышел из квартиры. Правоохранительные органы не принимали никакой силы.

Напомним, что инцидент произошел днем во вторник, 24 ноября, из-за скандала мужчины со своей супругой. Именно она обратилась с сообщением в полицию.

Отметим, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Кроме этого стало известно, что все шестеро детей находятся в нормальном состоянии. Никто из них не получил физических повреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к месту захвата детей в Колпино выехали психологи и глава районной администрации.

Специалисты работали более четырех часов над тем, чтобы спасти детей и предотвратить трагедию.