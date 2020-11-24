К месту захвата детей в Колпино выехали психологи и глава районной администрации

К месту захвата детей в Колпино выехали психологи и глава районной администрации
Инцидент произошел в одном из домов на Пролетарской улице. Фото: Google View

В одном из домов на Пролетарской улице в Колпинском районе Северной столицы 38-летний уроженец Архангельской области удерживает в заложниках своих шестерых детей, угрожая им топором.

Известно, что мужчина вместе с семьей перебрался в Петербурге два года назад. По предварительной информации, катализатором происшествия стала ссора с супругой — она же обратилась в полицию. Как информирует РИА Новости, захвативший в заложники собственных детей состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели и правоохранители, они пытаются договориться со злоумышленником. Также к месту захвата детей выехали психологи и глава администрации Колпинского района. Вот уже на протяжении трех часов специалисты работают над тем, чтобы спасти детей и предотвратить трагедию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самому младшему ребенку в квартире — 3 года, самому старшему — 15 лет.

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