К месту захвата детей в Колпино выехали психологи и глава районной администрации

В одном из домов на Пролетарской улице в Колпинском районе Северной столицы 38-летний уроженец Архангельской области удерживает в заложниках своих шестерых детей, угрожая им топором.

Известно, что мужчина вместе с семьей перебрался в Петербурге два года назад. По предварительной информации, катализатором происшествия стала ссора с супругой — она же обратилась в полицию. Как информирует РИА Новости, захвативший в заложники собственных детей состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели и правоохранители, они пытаются договориться со злоумышленником. Также к месту захвата детей выехали психологи и глава администрации Колпинского района. Вот уже на протяжении трех часов специалисты работают над тем, чтобы спасти детей и предотвратить трагедию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самому младшему ребенку в квартире — 3 года, самому старшему — 15 лет.