«Пьян, требований не выдвигает»: стали известные новые подробности о захвате детей в квартире в Колпино

Во вторник, 24 ноября, на Пролетарской улице в Колпинском районе Петербурга 38-летний мужчина заперся в квартире с шестью детьми, угрожая им расправой.

О случившемся в полицию заявила супруга злоумышленника. Она позвонила около полудня и объяснила, что не может попасть в собственную квартиру, где плачут дети. По предварительной информации, между супругами произошла ссора, в результате которой многодетный отец выгнал жену, схватил топор и забаррикадировался дома.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели, они пытаются обезвредить мужчину. Как пишет РИА Новости, он находится в состоянии опьянения и не предъявляет никаких требований. Известно, что младшему из удерживаемых детей — 3 года, самому старшему — 15 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители ведут переговоры с петербуржцем.