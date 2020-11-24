Полиция ведет переговоры с жителем Колпино, взявшим в заложники шестерых детей

Во вторник, 24 ноября, в Колпинском районе города вооруженный мужчина заперся в квартире с шестью детьми, угрожая им расправой.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Сейчас правоохранители ведут переговоры со злоумышленником: он требует, чтобы к нему привели жену, и удерживает в заложниках ребенка, замахиваясь на него топором.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Как писала gazeta.spb.ru, по предварительной информации, катализатором срыва для петербуржца мог послужить конфликт с супругой на бытовой почве.