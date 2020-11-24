Озвучена причина, по которой вооруженный мужчина удерживает детей в Колпино

Озвучена причина, по которой вооруженный мужчина удерживает детей в Колпино
Полицейские пытаются обезвредить преступника, не допустив трагедии. Фото: pixabay

Во вторник, 24 ноября, днем житель Петербурга заперся в квартире в Колпинском районе города. Он вооружен топором и удерживает в помещении шестерых детей.

Мужчина требует, чтобы к нему пришла супруга и угрожает ей убийством. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Они пытаются попасть в квартиру, однако, как уже упоминала gazeta.spb.ru, злоумышленник держит в заложниках ребенка, замахиваясь на него топором.

Предположительно, мужчина является многодетным отцом, а причиной такого поведения могла стать бытовая ссора с женой, пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

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