Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме

Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме
Навальный жалуется на проблемы со здоровьем. Фото: скриншот Instagram

Блогер объявил голодовку и отказывается от приема пищи, добиваясь таким образом общения с врачом.

Блогер Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии Владимирской области, заявил, что ему угрожают принудительным кормлением. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте политика.

Навальный отметил, что к нему приходила «женщина-полковник», которая обратила внимание на серьезное ухудшение здоровья блогера. Она якобы потребовала, чтобы Навальный отказался от голодовки, иначе заверила, что его будут кормить принудительно. Женщина якобы заявила, что на блогера наденут смирительную рубашку, чтобы он поел.

«А я слушал и возвращался в детский сад. Мне три года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слезы, но говорю «нет». А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать»,

— добавил Навальный.

Пока что официальных комментариев по этому поводу не публиковалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Навального диагностировали две грыжи и протрузию.

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Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме