Во Франции восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca

Во Франции восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca
С начала прививочной кампании во Франции зафиксировали 23 случая тромбозов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Во Франции восемь человек умерли от тромбоза после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Всего в стране данным препаратом привили 2,72 млн человек. При этом самым нежелательным осложнением стало образование тромбов. Они нетипичны по своему положению. И в трети случаев приводят к смерти.

Как сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств, только со 2 по 8 апреля медики выявили у привитых девять новых случаев атипичных по локализации тромбозов и два случая внутрисосудистых свертываний.

Всего с начала массовой вакцинации населения от новой болезни препаратом AstraZeneca во Франции выявлено 23 случая тромбозов. Восемь из них привели к летальному исходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде произошел первый случай тромбоза после вакцины AstraZeneca.

AstraZeneca вакцинация франция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Франции восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca
В субботу Пулково работает без отмен и задержек
Греция готова закупить вакцину «Спутник V»
Создатели «Игры престолов» могут переснять финал шоу
Стало известно о смерти актрисы из Гарри Поттера из-за рака
Решетова намекнула на то, что рэпер Тимати ей изменял
Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о стоимости участия в шоу
Диетолог заявила об опасности березового сока