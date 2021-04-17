Во Франции восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca

С начала прививочной кампании во Франции зафиксировали 23 случая тромбозов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

С начала прививочной кампании во Франции зафиксировали 23 случая тромбозов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Во Франции восемь человек умерли от тромбоза после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Всего в стране данным препаратом привили 2,72 млн человек. При этом самым нежелательным осложнением стало образование тромбов. Они нетипичны по своему положению. И в трети случаев приводят к смерти.

Как сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств, только со 2 по 8 апреля медики выявили у привитых девять новых случаев атипичных по локализации тромбозов и два случая внутрисосудистых свертываний.

Всего с начала массовой вакцинации населения от новой болезни препаратом AstraZeneca во Франции выявлено 23 случая тромбозов. Восемь из них привели к летальному исходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде произошел первый случай тромбоза после вакцины AstraZeneca.