В Канаде произошел первый случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Канаде произошел первый случай тромбоза после вакцины AstraZeneca
На данный момент население Канады прививают вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Фото: pixabay

Канадские медики выявили первый в стране случай образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщает телеканал СВС, первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у вакцинированного препаратом AstraZeneca обнаружили у женщины из провинции Квебек. Сейчас пациентка находится дома. О ее возрасте и состоянии пока не сообщается.

В конце марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву приостановить вакцинацию лиц младше 55 лет этим препаратом в связи с недостаточным количеством данных об образовании тромбов у привившихся.

На данный момент население Канады прививают вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одной дозы «Спутника V» может быть достаточно для переболевших.

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