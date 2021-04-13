Одной дозы «Спутника V» может быть достаточно для переболевших

Одной дозы &#171;Спутника V&#187; может быть достаточно для переболевших
Добровольцев прививали российским "Спутником V". Фото: правительство Ленобласти

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает высокий иммунный ответ уже после первой инъекции. Это показали исследования аргентинских ученых.

Из-за дефицита антиковидных вакцин власти Аргентины решили прививать население только первым компонентом препарата, а введение второй дозы перенести на три месяца. Благодаря такому подходу в стране рассчитывают привить как можно большее число местных жителей.

В исследовании говорится, что у 94% из 288 участников эксперимента выработались антитела после получения только первой одной дозы вакцины. Добровольцев прививали российским «Спутником V».

Количество антител у ранее переболевших людей, которых привили первым компонентом, оказалось в 4,6 раза выше, чем у добровольцев, которые ранее не болели и прошли полный цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач заявил о важности лечения постковидного синдрома.

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