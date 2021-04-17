Волочкова оказалась в больнице с истощением

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в больнице. Причиной стало физическое и моральное истощение и стресс.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, ввиду большой нагрузки на организм она почувствовала резкое ухудшение состояния, которое усугубилось из-за простуды.

«Я чувствовала дикую слабость», — написала балерина.

Волочкова прошла полное обследование в больнице, которое подтвердило, что ухудшение ее состояния связано с истощением организма. К счастью, сейчас здоровье звезды вне опасности.

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