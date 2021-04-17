Волочкова оказалась в больнице с истощением

Волочкова оказалась в больнице с истощением
Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего состояния. Фото: скриншот Instagram

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в больнице. Причиной стало физическое и моральное истощение и стресс.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, ввиду большой нагрузки на организм она почувствовала резкое ухудшение состояния, которое усугубилось из-за простуды.

«Я чувствовала дикую слабость», — написала балерина.

Волочкова прошла полное обследование в больнице, которое подтвердило, что ухудшение ее состояния связано с истощением организма. К счастью, сейчас здоровье звезды вне опасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова раскрыла поклонникам секрет быстрого похудения.

анастасия волочкова истощение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат назвал сроки достижения россиянами коллективного иммунитета к COVID
Волочкова оказалась в больнице с истощением
Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч
На Дворцовой набережной на глазах у водителей сгорела «Ауди»
Во Франции восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca
В субботу Пулково работает без отмен и задержек
Греция готова закупить вакцину «Спутник V»
Создатели «Игры престолов» могут переснять финал шоу