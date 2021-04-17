Открывшийся после долгого перерыва Мавзолей Ленина собрал огромную очередь

Открывшийся после долгого перерыва Мавзолей Ленина собрал огромную очередь
Мавзолей Ленина открылся после долгого перерыва. Фото: google.maps

В Москве после долгого перерыва открылся Мавзолей Ленина. В первый же день на Красной площади собрались десятки желающих попасть в Мавзолей.

Как сообщает «Эхо Москвы», огромные очереди собрались на Красной площади с самого утра. В очереди стоят более полутора сотен человек — это парочки, семьи с детьми и туристические группы. Она растянулась на десятки метров практически до самого выхода из Александровского сада. Очередь продвигается медленно, поскольку на входе в Мавзолей всех посетителей просят показать содержимое сумок.

Сейчас Мавзолей работает с учетом коронавирусных мер, людей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, Мавзолей Ленина был закрыт для посетителей с 17 ноября в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве.

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Открывшийся после долгого перерыва Мавзолей Ленина собрал огромную очередь
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