Открывшийся после долгого перерыва Мавзолей Ленина собрал огромную очередь

В Москве после долгого перерыва открылся Мавзолей Ленина. В первый же день на Красной площади собрались десятки желающих попасть в Мавзолей.

Как сообщает «Эхо Москвы», огромные очереди собрались на Красной площади с самого утра. В очереди стоят более полутора сотен человек — это парочки, семьи с детьми и туристические группы. Она растянулась на десятки метров практически до самого выхода из Александровского сада. Очередь продвигается медленно, поскольку на входе в Мавзолей всех посетителей просят показать содержимое сумок.

Сейчас Мавзолей работает с учетом коронавирусных мер, людей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, Мавзолей Ленина был закрыт для посетителей с 17 ноября в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве.