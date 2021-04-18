На севере Франции разбился легкомоторный самолет. Четыре человека погибли

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции. Фото: Pixabay

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции. Фото: Pixabay

Легкомоторный самолет потерпел крушение к востоку от Парижа.

Известно о четырех погибших, сообщает телеканал BFM.

По предварительной информации, самолет модели Robin DR400 разбился в поле близ коммуны Сен-Патю в 20 километрах от аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

Предположительно, это был учебный полет с инструктором. На место происшествия прибыли спасатели и жандармерия. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию.