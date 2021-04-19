Конец сказке: почему Меган Маркл и принцу Гарри предрекают скорый развод

Сказка, в которой принц женился на простой девушке, скоро может закончиться для Гарри и Меган Маркл. В последнее время они приняли ряд непростых решений для их отношений. Поклонники полагают, что они не смогут пройти испытания, которые принесет им, в том числе смерть принца Филиппа.

Прогноз Джереми Кларксона

О браке Меган Маркл и принца Гарри высказался известный телеведущий Джереми Кларксон. Он заявил, что у их отношений не может быть счастливого конца. По его мнению, герцогов Сассекских ждут трудности с появлением на свет второго ребенка.

Кларксон также отметил, что Меган была недовольна своей работы в качестве старшего члена королевской семьи, а потому она не выполняла обязанности должным образом. Такая позиция Маркл, пояснил телеведущий, грозит многими ударами по отношениям с супругов.

Кларксон добавил, что Меган выросла, думая, что принцессы живут в сказочных замках и «катаются на золотых единорогах». По факту же ей пришлось трудиться и идти на уступки, не отступать от регламентов. К этому она была не готова.

Телеведущий дал браку принца Гарри и Меган Маркл еще пять лет. После этого срока, по его словам, актриса будет сидеть «на задней части яхты плейбоя в Средиземном море».

Непростые испытания

О том, что они решили покинуть ряды работающих членов королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри сообщили еще год назад. Пара заявляла, что хочет финансовой независимости.

Позже они перебрались в США, обзавелись домом в Калифорнии, заключили контракт с Netflix на производство документальных и художественных фильмов, а также детских программ. Его сумму оценили в 150 млн долларов. Супруги также являются основателями организации Archewell.

После того, как пара переехала в США, близкие к Гарри источники сообщали, что принц тяжело переносит разрыв с семьей. Как оказалось, контакты с ним оборвал отец Чарльз.

Летом прошлого года Меган Маркл пережила выкидыш, что стало еще одним испытанием для пары.

Еще более натянутыми отношения между Гарри и королевской семьей стали после того, как супруги дали скандальное интервью Опре Уинфри. Ряд заявлений не мог не обратить на себя внимание. Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме, заявила, что на нее оказывали огромное давление, и она хотела уйти из жизни.

Спустя месяц после этого интервью скончался принц Филипп. Известно, что семья просила супругов отложить беседу с Опрой до тех пор, пока герцог не поправится. Есть данные, согласно которым принц все-таки познакомился с интервью и был крайне опечален им. Нашлись и те, кто решил, будто интервью пары «добило» 99-летнего принца.

Логично предположить, что непростые отношения принца Гарри со своей семьей отразятся на его жизни с Меган Маркл.