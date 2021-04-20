В Красносельском районе двухлетний ребенок упал с велосипеда и сломал себе лобную кость

Все проищошло в парадой дома. Фото: pixabay

Все проищошло в парадой дома. Фото: pixabay

В Петербурге в Красносельском районе двухлетний ребенок упал с велосипеда сломал себе лобную кость. Об это стало известно Gazeta.spb.ru.

В Красносельском районе двухлетнего мальчика утром в тяжелом состоянии госпитализировали на карете скорой помощи.

У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга в легкой степени, линейный переломом лобной кости, а также переломом задней стенки орбиты.

Оказалось, что утром в парадной дома мальчик упал по неосторожности на лестницу с велосипеда. Его семья полная и никогда не состояла на профилактическом учете.

Также Gazeta.spb.ru писала, что сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего разбой в помещении букмекерской компании «Фон Бет» после проигрыша. Под утро 19 апреля оператор-кассир букмекерской конторы, расположенной на Караваевской улице, 23, сообщила о разбое.