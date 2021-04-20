Певицу Веру Брежневу задержала полиция Испании

Украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева поделилась со своими фолловерами в Instagram тем, что с ней случилось в аэропорту Испании.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» объяснила, что ее задержали в воздушной гавани Испании. Известно, что звезда прилетела в Испанию, чтобы сниматься в очередном выпуске тревел-шоу «Орла и Решки». Сообщается, что этот выпуск посвящен юбилею программы. «Решке» десять лет.

Певица рассказала, что ее поездка началась с трех часов в полиции аэропорта. Когда ее отпустили, пришлось тут же приступить к съемкам.

Брежнева признала, что в Испании она очень мало спала, практически не ела и оказалась очень истощена этой поездкой, однако девушка добавила, что зарядилась замечательными эмоциями от этого приключения.

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