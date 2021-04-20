Татьяна Навка показала подарок от падчерицы

Татьяна Навка показала подарок от падчерицы
Навка двукратная чемпионка мира. Фото: instagram.com/tatiana_navka

У белорусской и российской фигуристки получилось наладить контакт с дочерью мужа Елизаветой, так, что последняя дарит ей подарки. Об этом фигуристка сообщила у себя в социальных сетях в Instagram.

Напомним, что прославленная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в 2015 году вышла замуж за пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Стоит отметить, что Навка смогла наладить отношения со всеми детьми мужа от других браков.

Фигуристка показала подарок от старшей дочери Пескова Елизаветы. Девушка подарила мачехе кроссовки.

В Instagram stories женщина снимает на видео свои ноги и качает ими в разные стороны, таким образом демонстрируя презент.

Там же, в сториз, фигуристка поблагодарила Елизавету Пескову за подарок и отметила ее профиль в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская киноактриса, супермодель и филантроп Наталья Водянова рассказала о своей настоящей фамилии.

Дмитрий Песков елизавета пескова татьяна навка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Центральном районе во дворе жилого дома заметили бобра
Вдоль Приморского шоссе тушат камыш и траву на поле
Илон Маск обеднел на пять млрд долларов из-за новости о ДТП с участием Tesla
Татьяна Навка показала подарок от падчерицы
МИД РФ заявил о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта
Вышел первый выпуск обновленного «Дома-2»
«Капля в море»? В Петербурге будут судить мошенников, которые ...
Стало известно, сколько ветеранов ВОВ и блокадников осталось в Петербурге