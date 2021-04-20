Татьяна Навка показала подарок от падчерицы

У белорусской и российской фигуристки получилось наладить контакт с дочерью мужа Елизаветой, так, что последняя дарит ей подарки. Об этом фигуристка сообщила у себя в социальных сетях в Instagram.

Напомним, что прославленная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в 2015 году вышла замуж за пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Стоит отметить, что Навка смогла наладить отношения со всеми детьми мужа от других браков.

Фигуристка показала подарок от старшей дочери Пескова Елизаветы. Девушка подарила мачехе кроссовки.

В Instagram stories женщина снимает на видео свои ноги и качает ими в разные стороны, таким образом демонстрируя презент.

Там же, в сториз, фигуристка поблагодарила Елизавету Пескову за подарок и отметила ее профиль в социальных сетях.

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