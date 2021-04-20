Наталья Водянова рассказала о своей настоящей фамилии

Российская киноактриса, супермодель и филантроп Наталья Водянова объяснила, что на территории России ее фамилию говорят не верно, ведь правильным будет ставить ударение на вторую букву «О».

В телевизионном шоу «Вечерний Ургант» Водянова рассказала, что в ее фамилии ударение падает третий слог, а не так как все в РФ привыкли — на второй.

Модель рассказала, что родилась ВодянОвой. Но в момент, когда взлетела по карьерной лестнице в России ее все время называли ВодЯновой. Девушка продолжала всех поправлять, а потом смирилась.

Это произошло после того, как кто-то из сферы телевидения объяснил ей, что ее фамилия с ударением на второй слог звучит куда лучше.

Водянова отметила, что неправильно произносят ее фамилию только в России. При этом в других странах говорят правильно.

К слову, супермодель не любит обращение «Наташа». Так ее могут называть лишь самые близкие. Женщине больше нравится более официальная форма обращения, такая как «Наталья».

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