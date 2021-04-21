Жительница Барнаула отсудила с бывшего места работы дополнительные 160 тыс. рублей из-за приобретенного профзаболевания

Жительница Барнаула отсудила с бывшего места работы дополнительные 160 тыс. рублей из-за приобретенного профзаболевания
Суд взыскал 160 тыс. рублей моральной компенсации. Фото: Федеральная служба судебных приставов.

Судебные приставы Петербурга взыскали в пользу жительницы Барнаула компенсацию морального вреда в 160 тысяч рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Известно, что женщина трудилась на организацию больше 35 лет. Такой долгий срок работы на вредном месте не остался незамеченным. В результате сотрудница заработала себе профессиональное заболевание — бронхиальную астму и двустороннюю нейросенсорную тугоухость.

В Северную столицу прислали документ из Барнаула. Согласно нему гражданка должна была получить от своего бывшего работодателя компенсацию в размере 160 тысяч.

Ведь после длительной работы на предприятии, где шум превышает 80 децибел, летит древесная пыль и происходят вредные испарения у женщины появилось профессиональное заболевание.

Она потеряла 30% своей трудоспособности и вскоре ее уволили, заплатив 50 тыс. рублей компенсации.

Отмечается, что заболевание является причиной ссор в семье потерпевшей. Ее близкие страдают, когда она из-за приобретенной болезни включает телевизор на полную громкость. Также женщина не слышит, как закипает чайник, звонит телефон или срабатывает сигнал в микроволновке.

Поэтому потерпевшая оказалась недовольной такой выплате. В связи с чем суд назначил ей еще 160 тыс. рублей компенсации морального вреда. Исполнительный лист направили в Петербург, так как именно здесь юридический адрес.

Тогда в кратчайшие сроки женщине выплатили деньги.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в здании Василеостровского районного суда не нашли опасных предметов.

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