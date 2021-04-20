В здании Василеостровского районного суда не нашли опасных предметов

В здании Василеостровского районного суда не нашли опасных предметов
Суд продолжил свою работу. Фото: pixabay

Сумка, которая считалась бесхозной, нашла своего хозяина.

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге эвакуировали здание Василеостровского районного суда. Там в зале судебного заседания обнаружили бесхозную сумку, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

На место вызвали специалистов, которым предстояло установить, есть ли в здании опасные предметы. Оказалось, что сумка принадлежит стажеру одного из адвокатов, в ней не было ничего примечательного.

Районный суд возобновил свою работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что восьмиэтажный БЦ «Бенуа» пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании».

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