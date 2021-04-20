Восьмиэтажный БЦ «Бенуа» пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании»

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Полиция проверяет бизнес-центр. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в Калининском районе пришлось оставить работу «Яндексу» и эвакуироваться, ведь поступило очередное сообщение о «минировании». Об этом сообщает «Фонтанка».

20 апреля в Калининском районе, в бизнес-центре «Бенуа» проходит эвакуация работников. Сотрудников восьмиэтажного здания на Пискарёвском проспекте пришлось срочно начать эвакуировать примерно в час дня.

Служащим объявили о тревоге и необходимости покинуть рабочее место. Потому как поступил анонимный звонок, в котором угрожали взрывать строение.

Напомним, что в бизнес-центре «Бенуа» располагается около сорока организаций «съемщиков». При этом, три из восьми этажа занимает филиал «Яндекса» в Северной столице.

На данный момент специалисты обыскивают здание в поисках взрывоопасного вещества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за писем «минеров» в четверг эвакуировали 127 человек. Правоохранители осмотрели Василеостровский районный суд и гимназию.

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