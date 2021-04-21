В Петербурге 27 человек пытались провести акцию с использованием нацистской символики

Полиция пресекла проведение незаконного мероприятия, всех участников отвезли в отделение.

В Санкт-Петербурге юноши и девушки в возрасте от 16 до 21 года собирались провести акцию с использованием нацистской символики. Мероприятие должно было состояться на территории Парка Победы, о чем узнали сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России. Они пресекли проведение мероприятия и доставили участников в отделение полиции. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В парке задержали 27 человек, у которых изъяли знамена, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство. 24 человека привлекли к административной ответственности из-за мелкого хулиганства.

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