Google признал борщ российским блюдом

Борщ вошёл в список десяти российских блюд, вошедших в историю по версии «Google искусство и культура». В XX веке борщ был самым популярным супом на всей территории России. Называется этот суп так, потому что раньше его готовили с борщевиком. Позже в него стали добавлять другие ингредиенты.

Google сообщил, что есть много вариантов борща, а украинский — один из них. Этот суп можно готовить с разными видами мяса. Споры о «национальности» борща продолжаются по сей день. В 2020 году телеведущий Андрей Бочаров выложил в соцсетях пост о «русском борще». Это вызвало много критики со стороны украинцев.