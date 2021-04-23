Ани Лорак вспомнила, почему перестала сотрудничать с первым продюсером

Она заявила, что была влюблена в наставника, но он хотел, чтобы она в первую очередь зарабатывала деньги.

Певица Ани Лорак рассказала об отношениях с первым продюсером Юрием Фалесой. Подробностями она поделилась в эфире «Россия 1» в недавнем выпуске «Судьбы человека с Борисом Корчевниковым».

Артистке было 15 лет, когда у нее появился продюсер. Вместе с ним она начала делать первые шаги в карьере и стала успешной. В какой-то момент Лорак влюбилась и чувства были взаимными, но Фалеса хотела, чтобы певица выступала и достигала высот.

В какой-то момент артистка заболела, а у нее было запланировано выступление. Тогда продюсер настаивал, чтобы Лорак спела, несмотря ни на что.

«И я подумала в тот момент, кого он любил: певицу или меня как человека? Относился просто как к объекту зарабатывания денег. Потому что если ты любишь человека, то никогда не позволишь, чтобы ему было больно и плохо»,

— уверена Ани.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-супруг Ани Лорак впервые прокомментировал расставание с певицей.