Экс-супруг Ани Лорак впервые прокомментировал расставание с певицей

Экс-супруг Ани Лорак впервые прокомментировал расставание с певицей
Ани Лорак развелась с супругом в 2019 году. Фото: Instagram @anilorak

Супруги развелись в 2019 году после 15 лет совместной жизни.

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу рассказал, по какой причине произошел развод с певицей Ани Лорак. Он впервые прокомментировал расставание в эфире YouTube-шоу «Новини. Live»

Предприниматель отметил, что о нем ходит много разных слухов и он не хочет оправдываться. Он заверил, что ему было грустно из-за развода, потому что он хотел быть со своей семьей. Налчаджиоглу согласен с тем, что в то время его «затянули клубы», но сейчас он многое осознал.

Бизнесмен добавил, что общается со своей дочкой и певица этому не препятствует. Он считает, что дети не должны отвечать за выбор родителей.

Известно, что сейчас бизнесмен живет в Киеве, где встретил новую возлюбленную – 24-летнюю визажисту. Напоминаем, что сама Лорак не говорит о разводе, ходят слухи, что она встречается с продюсером.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики спорят из-за нового селфи Лорак без макияжа.

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