Подписчики спорят из-за нового селфи Лорак без макияжа

Фанаты то хвалят, то ругают артистку.

Об этом стало известно 7 апреля. Певица Ани Лорак выложила селфи в своем Instagram-аккаунте. На лице артистки нет макияжа, так что поклонники смогли насладиться натуральной красотой. Многие отметили, что женщина выглядит очень хорошо и ей для этого не нужна косметика.

«Доброго, хорошего дня! С праздником!»

— написала Лорак.

Фанаты разделились на два лагеря. Одни не могут наглядеться на певицу, считая, что она прекрасна. Вторые убеждены: ее лицо нельзя считать настоящим, ведь она делает различные процедуры. Комментаторы ругают Лорак за потерю индивидуальности и за то, что она не привела себя в порядок перед тем, как делать фото.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская удивила подписчиков селфи без макияжа. Поклонники пишут, что телеведущая выглядит слишком уставшей.