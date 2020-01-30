Барановская удивила подписчиков селфи без макияжа

Поклонники пишут, что телеведущая выглядит слишком уставшей.

Снимок появился в Instagram-аккаунте телеведущей Юлии Барановской. На нем звезда предстала без макияжа в домашней обстановке. Она написала, что наконец вернулась в родные стены. Фанаты заметили, что телеведущая редко показывается без макияжа и были удивлены, когда увидели такое селфи. Некоторые пишут, что Барановская все равно выглядит хорошо, другие же обругали ее внешность без макияжа. Они уверены, что телеведущая как будто очень устала. При этом люди сходятся во мнении, что в жизни Барановская куда красивее, а фото неудачное из-за слишком яркого света.

«Хорошо, когда человек себя любит в любом виде и выкладывает фотку. Красота, созданная богом. Молодец, Юленька!»,

— подбадривает одна из поклонниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак стала похожа на Юлию Барановскую после преображения. Поклонники Ксении удивились ее преображению при помощи всего лишь профессионального макияжа, но некоторые все-таки считают, что без ретуши дело не обошлось.