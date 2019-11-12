Ксения Собчак стала похожа на Юлию Барановскую после преображения

Ксения Собчак заметно преобразилась и помолодела после «примерки» нового образа для съемок в шоу «Вечерний Ургант». Телеведущую даже начали сравнивать с Юлией Барановской.

В Instagram-аккаунте Ксении Собчак появилось новое фото, сделанной в закулисье телепередачи «Вечерний Ургант». За помощью для создания образа Собчак обратилась к популярному селебрити-визажисту, который сделал ей нюдовый макияж. Ведущая облачилась в бежевый костюм-тройку и дополнила образ сдержанной укладкой.

Поклонники Ксении удивились ее преображению при помощи всего лишь профессионального макияжа, но некоторые все-таки считают, что без ретуши дело не обошлось.

Также большинство фолловеров заметили ее поразительное сходства с другой телеведущей Юлией Барановской. «Была уверена, что Барановская — буквально одно лицо», — отметила подписчица.

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