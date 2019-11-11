Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым

Участницу &#171;Голоса&#187; из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Фото: https://www.instagram.com/ragda_kh/

Некоторые подписчики заявили, что девушка позволила себе лишнее.

Рагда Ханиева поделилась хорошей новостью со своими поклонниками в Instagram-аккаунте. Она выложила видеозапись выступления на «Голосе» и заявила, что ее наставником стал Сергей Шнуров. Вместо того, чтобы порадоваться за успех девушки, некоторые земляки Рагды негодуют в комментариях. Люди пишут, что настоящая ингушка не должна касаться чужого мужчины. Певицу обвинили в бессовестности, а также потребовали, чтобы она не называла своей родиной Ингушетию.

«Они не понимают, что нельзя девушке даже петь прилюдно»,

— пишет один из комментаторов.

Также многих удивил выбор наставника, ведь Рагда могла пойти к Меладзе или Гагариной. Сама девушка призвала не верить стереотипам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее. Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.

голос сергей шнуров
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