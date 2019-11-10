Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее

Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Собеседник.ru», цитируя слова певицы Пелагеи. Она отметила, что отсидела в «Голосе» девять сезонов. За это время артистка успела подустать от шоу, а зрители – устали от нее. Сейчас Пелагея не сидит в кресле наставника и все равно не смотрит новые выпуски. Она хочет «полного вакуума» и отдохнуть. Пелагея уверяет, что потратила слишком много эмоций – их почти не осталось, чтобы быть искренней и позитивной.

Возможно, однажды певица почувствует в себе силы вернуться. Даже если этого вдруг не произойдет Пелагея попросила помнить, что для нее «Голос» – не просто шоу, но и часть жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса». Певица не смогла сдержаться, когда на сцену вышел отец погибшего актера из «Физрука».