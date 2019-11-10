Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее

Пелагея заявила, что &#171;Голос&#187; измотал ее
Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta

Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Собеседник.ru», цитируя слова певицы Пелагеи. Она отметила, что отсидела в «Голосе» девять сезонов. За это время артистка успела подустать от шоу, а зрители – устали от нее. Сейчас Пелагея не сидит в кресле наставника и все равно не смотрит новые выпуски. Она хочет «полного вакуума» и отдохнуть. Пелагея уверяет, что потратила слишком много эмоций – их почти не осталось, чтобы быть искренней и позитивной.

Возможно, однажды певица почувствует в себе силы вернуться. Даже если этого вдруг не произойдет Пелагея попросила помнить, что для нее «Голос» – не просто шоу, но и часть жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса». Певица не смогла сдержаться, когда на сцену вышел отец погибшего актера из «Физрука».

голос пелагея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трое водителей такси забили до смерти пассажира
Вертолет санавиации спас жизни 9 человек за два дня
В Тихвине двое мужчин избили прохожего до полусмерти
Отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент
Назван основной источник загрязнения воздуха в Петербурге
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
10 ноября объявили самым теплым в Петербурге
Доцент Соколов признался в убийстве студентки