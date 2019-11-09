Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Певица не смогла сдержаться, когда на сцену вышел отец погибшего актера из «Физрука».

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Отец Егора Клинаева, который стал популярным после съемок в сериале на ТНТ, принял участие в шоу «Голос» на Первом канале. Дмитрий признался, что решился на это во многом ради сына. Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил. Она выразила надежду, что Дмитрий и его близкие будут жить долго и у них будут поводы для радости. Не закончив мысль, звезда покинула студию, чтобы прийти в себя.

Напоминаем, что трагедия произошла два года назад. 18-летний актер Егор Клинаев остановился на трассе, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. В этот момент на него наехал автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник Евровидения рассказал, почему пошел на «Голос». Руслан Алехно уверяет, что его три года просили принять участие в шоу, и он пришел просто ради выступления.