Участник Евровидения рассказал, почему пошел на «Голос»

Руслан Алехно уверяет, что его три года просили принять участие в шоу, и он пришел просто ради выступления.

Об этом стало известно 2 ноября. Певец Руслан Алехно, который в 2008 году представлял на «Евровидении» Белоруссию, не прошел слепые прослушивания в шоу «Голос» на Первом канале. Его провал поразил поклонников и телезрителей – они считают певца талантливым и удивлены таким исходом. Сам Алехно, комментируя инцидент, уверяет, что рад, передает телеканал «360». Его просили поучаствовать в программе на протяжении трех лет – в этом году он пришел, так как хотел выступить, а вот участвовать в остальном проекте не очень.

Артист не расстроился и потому, что он уже состоялся как певец – у него есть песни и аудитория, чего нельзя сказать о многих других участниках «Голоса».

«Если мы возьмем победителей, то ни одной их песни я не знаю. А у меня есть свой репертуар, свой зритель, есть концерты»,

— добавил музыкант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину.