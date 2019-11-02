Участник Евровидения рассказал, почему пошел на «Голос»

Участник Евровидения рассказал, почему пошел на &#171;Голос&#187;
Алехно рад, что его не взяли на "Голос". Фото: https://www.instagram.com/ruslan_alehno_official/

Руслан Алехно уверяет, что его три года просили принять участие в шоу, и он пришел просто ради выступления.

Об этом стало известно 2 ноября. Певец Руслан Алехно, который в 2008 году представлял на «Евровидении» Белоруссию, не прошел слепые прослушивания в шоу «Голос» на Первом канале. Его провал поразил поклонников и телезрителей – они считают певца талантливым и удивлены таким исходом. Сам Алехно, комментируя инцидент, уверяет, что рад, передает телеканал «360». Его просили поучаствовать в программе на протяжении трех лет – в этом году он пришел, так как хотел выступить, а вот участвовать в остальном проекте не очень.

Артист не расстроился и потому, что он уже состоялся как певец – у него есть песни и аудитория, чего нельзя сказать о многих других участниках «Голоса».

«Если мы возьмем победителей, то ни одной их песни я не знаю. А у меня есть свой репертуар, свой зритель, есть концерты»,

— добавил музыкант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину.

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