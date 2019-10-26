Участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Даниил Королев, участник телепередачи «Голос», объяснил отказ пожимать руку Валерию Сюткину тем, что переволновался.

Напомним, Королев, когда покидал сцену по завершению выступления в «Слепых прослушиваниях», пожал руку всем наставникам шоу, за исключением Валерия Сюткина.

Позже он объяснил причину этого в своем Instagram-аккаунте. Королев написал, что в момент, когда он шел к наставникам, он думал только о том, как не упасть или не закричать от восторга. Он пояснил, что понял, что Сюткин поднялся к нему на встречу, только после возмущений в соцсетях. По его словам, ему неприятно от того, что некоторые думают, будто он сделал это специально.