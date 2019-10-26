Участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Участник шоу &#171;Голос&#187; объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Выступление Даниила Королева на шоу "Голос". Фото: кадр из видео/Youtube

Даниил Королев, участник телепередачи «Голос», объяснил отказ пожимать руку Валерию Сюткину тем, что переволновался.

Напомним, Королев, когда покидал сцену по завершению выступления в «Слепых прослушиваниях», пожал руку всем наставникам шоу, за исключением Валерия Сюткина.

Позже он объяснил причину этого в своем Instagram-аккаунте. Королев написал, что в момент, когда он шел к наставникам, он думал только о том, как не упасть или не закричать от восторга. Он пояснил, что понял, что Сюткин поднялся к нему на встречу, только после возмущений в соцсетях. По его словам, ему неприятно от того, что некоторые думают, будто он сделал это специально.

Во время выступления к Королеву повернулись все наставники, кроме Сюткина. Исполнитель выбрал Константина Меладзе в качестве своего наставника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что песня талантливого участника шоу «Голос» вызвала у Константина Меладзе аллергию.

валерий сюткин голос даниил королев шоу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
«Связной» обменяет домашний телефон на смартфон
«Мисс Украина» удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма
За развратное поведение в самолете задержаны два дальневосточника
Женщина на «Опеле» заехала на отбойник в Сестрорецке
Эминема допросили из-за песен про Трампа и его дочь
Два человека пострадали в аварии на трассе «Сортавала»
Петербуржцы заметили Малефисенту на Херсонской улице